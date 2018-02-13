Предприниматели и общественные организации Житомирщины учились сотрудничать с Германией

Участники семинара могли пройти практические мастер-классы по подготовке проектного задания на стажировку в Германию.

В Житомире сегодня субъекты предпринимательской деятельности, общественные организации и объединения предпринимателей учились искать партнеров в Германии и выходить на немецкие рынки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Семинар на тему "Сотрудничество с Германией. Мифы и реальность" состоялся в Житомире.

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Делились опытом с предпринимателями эксперты программы поддержки украинского бизнеса "Fit for Partnership with Germany" Евгений Клисенко и Светлана Степащенко.

У участников семинара была возможность не только ознакомиться с возможностями сотрудничества с Германией, но и пройти практические мастер-классы по подготовке проектного задания на стажировку в Германию и презентации своего проекта для немецких партнеров.

В рамках программы "Fit for Partnership with Germany" украинские предприниматели могут пройти стажировку в Германии продолжительностью 1 месяц за счет немецкой стороны. Там они будут налаживать контакты с компаниями, находить надежных партнеров, знакомиться с немецким оборудованием и технологиями, изучать потенциал сбыта собственной продукции в Германии.