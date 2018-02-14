Огромная деревянная "валентинка" появилась возле озера Тельбин в Киеве (фото)

Накануне Дня всех влюбленных необычная валентинка в виде сердца из бревен и надписи "я люблю тебя" появилась в парке возле озера Тельбин в Киеве.

Хотя для некоторых День влюбленных не имеет особого значения, все же большинство не пропускает возможности напомнить о любовь окружающим, даря валентинки.

Так завтра на Майдане Незалежности в Киеве девушки будут дарить всем прохожим «сердца» - валентинки как напоминание о любви в сердце. Они создадут валентинки как символ любви к себе и окружающим. В каждой валентинке - тайное послание, которое будет закладываться в открытку.

Хотя на полках магазинов ко Дню Валентина есть множество валентинок на любой вкус, все же оригинальной валентинкой будет та, что сделана своими руками. Также ими можно украсить и дом, создав праздничное настроение.

Ко Дню всех влюбленных подготовились и коммунальщики, украсив город романтическими инсталляциями. У них своеобразные валентинки – возле метро «Левобережная» появились романтические пальмы, украшенные сердечками. А возле парка «Премога» установлена восьмиметровая надпись Amour с Купидоном. Также коммунальщики установили и «Корзину сердец». Поэтому влюбленным в этот день будет где сделать тематические фото.