13 мемориальных досок погибшим бойцам АТО с Житомирщины установили на Тернопольщине (фото)

13:23, 12 февраля 2018
Общество
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Доски установили в часовне / фото oda.zt.gov.ua

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«Теперь 13 плит с именами героев Житомирщины находятся в селе Лишня Кременецкого района, где каждый может почтить память военных», - сказано в сообщении.

Помощь для изготовления мемориальных досок оказал председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, к которому инициатор установки плит Владимир Шевченко обратился накануне во время личного приема.

«Мы завершили установку 13 мемориальных плит в часовне села Лишня Кременецкого района Тернопольской области. Всего на плитах высечены имена погибших участников АТО из Житомирской, Тернопольской и Черниговской областей. Надеемся, что в будущем это место станет настоящим мемориалом памяти о наших детях из всех регионов, которые отдали жизнь за Независимость Украины. И именно здесь будут встречаться родители всех погибших АТОшников нашей страны, чтобы вспомнить их искренние улыбки и помолиться в часовне за их светлые души», – рассказал Шевченко.

Также он добавил, что 13 плит в честь погибших установлены с Житомирской и 6 - из Черниговской областей. А плиты с именами погибших бойцов из Тернопольской области сейчас находятся на реконструкции.

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