Замминистра юстиции снялась для календаря (фото)

19:22, 09 февраля 2018
Общество
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На снимке Бернацкая в образе княгини / фото facebook.com/sevostianova

Об этом Бернацкая сообщила на своей странице в Facebook, показав соответствующее фото.

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"Искренне благодарна за возможность принять участие в монументальном фотопроекте - календаре на 2018 "Величественная эпоха украинской женщины", где в образах княгинь Киевской Руси выступили современные женщины", - написала она.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова отгуляла шикарную свадьбу. Она внесла правки в свою декларацию и записала ценный подарок - свадебное кольцо, которое стоит 3,5 тысячи долларов.

Чиновница вышла замуж за юриста Руслана Бернацкого. По данным СМИ, свадьбу праздновали в одном из самых дорогих отелей Киева.

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Теги: #Наталья Бернацкая#съемка календарь