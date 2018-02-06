В винницких школах продлили карантин: заболеваемость ОРИ продолжает расти

Руководителям частных учреждений и общественных организаций рекомендуется приостановить проведение мероприятий с массовым пребыванием детей.

Для предотвращения распространения гриппа и острых респираторных инфекций (ОРИ) во внешкольных и общеобразовательных учебных заведениях Винницы вынужденные каникулы продлили до 12 февраля включительно.

Как сообщили УНИАН в Винницком горсовете, соответствующее решение приняла сегодня специальная комиссия.

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На пятой неделе заболеваемость ОРВИ в городе продолжает расти. За медицинской помощью по поводу респираторных заболеваний обратилось 4454 винничан, интенсивный показатель составил 1202,5 на 100 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 6,2%.

Среди заболевших 71,6% составляют дети до 18 лет (3189), причем 61,4% - это дети возрастной группы от 5 до 14 лет. За эту неделю госпитализированы в лечебно-профилактические заведения города 119 человек с признаками заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе 83 ребенка (70%).

Учитывая вышеизложенную информацию и ожидаемый максимальный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, было решено до 12 февраля включительно приостановить образовательный процесс во внешкольных учебных заведениях и заведениях общего среднего образования города.

Также руководителям частных заведений и общественных организаций рекомендуется приостановить проведение мероприятий с массовым пребыванием детей.

Как сообщал УНИАН, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с 29 января в школах Винницы были приостановлены занятия.