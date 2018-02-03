В Житомире суд за два дня не смог избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве криминальному "авторитету" из Закавказья

Иностранца дважды доставляли в суд для объявления пресечения, однако заседание так и не состоялось. Срок объявления истекает сегодня вечером.

В Житомире подозреваемому в убийстве суд не нашел возможности объявить меру пресечения.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

"Иностранца дважды, 2 и 3 февраля, доставляли в суд для оглашения меры пресечения, однако заседание так и не состоялось. Первый раз – через заявленную адвокатами необходимость присутствия переводчика для задержанного, а второго –за отсутствия судей. В то же время срок, передбачеий для процедуры объявления пресечения - 48 часов, закончится вечером 3 февраля. Таким образом, кропотливая, настойчивая и рискованная работа оперативников и следователей по разоблачению и задержанию лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, практически сводится на нет такой «деятельностью» судебной системы", - отмечают в полиции.

"Полиция Житомирщины в рамках предоставленных полномочий предпримет все меры для обеспечения содержания подозреваемого в совершении убийства под стражей с целью предупреждения совершения им других правонарушений – напоминаю, во время задержания при мужчине было найдено оружие – или повторной попытки бегства от органов правосудия, - прокомментировал УНИАН эту ситуацию начальник Главного управления Національноїполіції в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Такие судебные преценденты уже имели место ранее в области, а в целом эта ситуация, кроме того, что есть на совести тех, кто ее сознательно создал, ставит под угрозу безопасность жителей Житомирщины, да и не только их, оставляя на свободе опасных преступников", - добавил он.

Полицейские дважды, 2 и 3 февраля, доставляли подозреваемого в суд для объявления ему меры пресечения, однако заседание не состоялось.

23 мая 2016 года около 15.00 в помещении кафе на одном из рынков Житомира почти в упор было расстреляно 29-летнего предпринимателя, когда он обедал.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомире иностранца, который находился в международном розыске Интерпола за убийство.

Как сообщает пресс-центр СБУ, речь идет о гражданина одной из стран Закавказья.

Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что криминальный элемент имел статус «смотрящего» за одним из исправительных учреждений областного центра.

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«В конце весны 2016 года в развлекательном заведении Житомира он застрелил представителя конкурирующей группировки. Злоумышленник скрылся с места преступления, длительное время скрывался в временно анексованому Севастополе, на территории РФ и был объявлен в международный розыск», - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, в конце января злоумышленник получил гарантии безопасности» от одного из авторитетных «воров в законе».

Так, он в обход установленных пунктов пропуска вернулся из РФ до Житомира, где планировал перераспределить сферы влияния среди диаспор выходцев из стран Кавказского региона.

«Оперативники СБУ задержали злоумышленника в областном центре на автостоянке возле торгово-развлекательного центра. Во время обысков квартир, где он скрывался, правоохранители изъяли наркотики и два пистолета с патронами», - отметили в ведомстве.

В совместной операции по задержанию опасного злоумышленника были задействованы сотрудники Управления СБУ в Житомирской области, Управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции и бойцы спецподразделения полиции «Корд», добавили в пресс-центре.