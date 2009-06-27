Эксперты ПАСЕ осмотрят бывший кабинет Кучмы

...в рамках расследования дела Гонгадзе

Четверо экспертов Парламентской Ассамблеи Советы Европы, которые проводят фоноскопическую экспертизу пленок Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, прибыли в Украину для проведения следственных действий в бывшем кабинете экс-президента Леонида КУЧМЫ в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом УНИАН сообщил информированный источник. Как отметил собеседник агентства, безопасность экспертам обеспечивают бойцы спецподразделения СБУ «Альфа».

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