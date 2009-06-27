Человеку, убитому в Голованевском районе, эксперты ампутировали ногу

Единого заключения судебно-медицинской экспертизы по делу о гибели 53-летнего В.Олийныка в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором (ныне освобожденным) Е.ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства - до сих пор нет.

Об этом вчера на пресс-конференции в Кировограде сообщил заместитель генпрокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

«Назначены несколько экспертиз, в частности, криминальная, медицинская. Их много, поэтому сегодня работа продолжается», - подчеркнул заместитель генпрокурора.

На вопрос, почему В.Олийныка похоронили без одной ноги, Р.КУЗЬМИН ответил, что часть ноги погибшего находится на экспертизе.

«Исследуется кость, которая имеет несколько сложных переломов. Нужно тщательное изучение повреждений. Эксперт счел возможным захоронение тела, но из-за необходимости продолжить работу с костью ногу ампутировали», - объяснил Р.КУЗЬМИН.