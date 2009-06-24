Тимошенко: пенсионеры страны должны быть спокойны

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что поступления в Пенсионный фонд в июне текущего года на 4,5% превышают аналогичные показатели за июнь 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров, отметив при этом, что прошлый год был достаточно благополучным, а в этом году Украина переживает кризис.

Также премьер подчеркнула, что выплата пенсий за июнь уже закончена и все 13,6 млн. пенсионеров получили пенсии в полном объеме.

«Я хочу раз и навсегда остановить политических провокаторов от наивысших должностных лиц до оппозиции, которые с начала года заявляют, что будут срывы пенсий, будет невыплата, будет уменьшение пенсий. Я хочу еще раз заявить, что поступления в Пенсионный фонд и выплаты из Пенсионного фонда производятся таким образом, что все пенсионеры страны должны быть спокойны – пенсии будут выплачиваться в полном объеме, вовремя, несмотря на сверхтяжелые обстоятельства мирового финансового кризиса и сверхсложные обстоятельства по выполнению доходной части бюджета», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство, несмотря на кризис, выполняет свои обязательства по выполнению Государственного бюджета на 2009 год и бюджета Пенсионного фонда. По словам премьера, поступления в бюджет Пенсионного фонда составляют 7,9 млрд. грн., или 101,8%.

5 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования».

Вместе с тем, 12 июня министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА опровергла слухи относительно возможных задержек с выплатой пенсий. «Сегодня пенсии в Украине выплачиваются в соответствии с установленным графиком», – сказала она на брифинге в Донецке.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, нет никаких проблем с выплатами пенсий и уже профинансировано 56,9% месячной потребности за июнь. «Кроме того, мы не одолжили ни одной гривни, то есть выплаты сегодня проводятся за счет страховых взносов в Пенсионный фонд Украины», – подчеркнула министр.

Справка УНИАН. По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная часть – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины утвержден постановлением Кабинета министров (№235 от 11 марта 2009 г.) «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» и размещен в газете «Урядовый курьер» (№52 от 24 марта 2009 г.).

Согласно постановлению правительства, покрытие дефицита бюджета фонда на выплату пенсий будет осуществлено средствами государственного бюджета.