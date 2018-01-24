Жить по-новому: вся правда о том, как украинцы работают в Польше (видео)

Тяжелые будни украиских работников в Польше показал через собственный видеоблог украинец с YouTube-канала «Жизнь Коваля». За несколько месяцев ролик собрал почти миллион просмотров. Осенью парень ездил в соседнюю страну с товарищами собирать на поле голубику. Он шутливо называет всех работников и себя в том числе «рабами». По его словам, за 1 ящик ягод им платили 10 злотых, за день ему удавалось под палящим солнцем собрать 3 ящика (254,39 грн – курс НБУ по состоянию на 24.01.2018). Условия работы были достаточно экстремальными, за любой промах работников ожидал штраф – 150 злотых (1 271,94 грн по курсу НБУ 24.01.2018).

В комментариях к видео другие работники рассказывают о других подработках, на которые украинцев приглашают в ту же соседнюю Польшу.

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«Ты еще на сбор спаржи попробуй, там по 25 км пешком в резиновых сапогах на день с тележкой одноколесной, а еще жилье и питание добавят яркости к 12-ти часовому рабочему дню, и так 7 дней в неделю. В конце еще обманули с оплатой, потому что мы там никто!», - отметил один из комментаторов.

Другие жалеют, что большинство сезонных работников за границей – украинская молодежь, которая вместо того, чтобы трудиться на благо собственного государства, пытается за "бугром" заработать хоть что-то. Другие пользователи соцсетей поддерживают заробитчан за трудолюбие.

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«Автор молодец что снял видео и выложил... Это всё правда. Чтобы заработать в Польше таким трудом, надо много работать, почти без выходных и мало спать. И если ехать месяца на три, то можно привезти где-то 900 долларов. Мало! Потому что первый месяц идет на питание, жилье, проезд, адаптацию и т.д., а отложить деньги можно только со второго. Не надо забывать, что билет в Польшу туда и обратно, расходы на визу, некоторые платят посредникам. И реально чистых 400-500 американских денег, если вычесть все расходы. Если едешь второй раз, то уже знаешь больше, выбираешь лучшее», - пишут в комментариях.