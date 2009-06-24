Мошенники выдавали китайского студента за представителя фирмы

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД в Винницкой области разоблачили преступную группу, которая подозревается в присвоении 1,7 млн. долларов.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Винницкой области, в состав группы входили 31-летний одессит, директор одного из частных предприятий, его жена, работница банковского учреждения, и гражданин Китая, который учился в одном из одесских вузов.

Эти люди, пользуясь доверием отдельных винницких бизнесменов, мошенническим путем присвоили денежные средства на общую сумму 1,7 млн. долларов. Выдавая выходца из Китая за представителя китайской фирмы, мошенники продавали металлический профиль по предоплате, однако, получив деньги, свои обязательства не выполняли.

По словам начальника УБОП ГУМВД Владимира СОЛЯРА, собранные в ходе доследственной проверки документы были соответствующим образом зарегистрированы и по согласованию с прокуратурой области стали основанием для возбуждения следственным управлением ГУМВД уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В процессе расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении обысков с целью получения вещественных доказательств по делу. Ленинский районный суд Винницы предоставил санкции для проведения обысков по месту жительства подозреваемых в мошенничествах.

С этой целью в Одессу выехала следственно-оперативная группа милиции и два работника спецподразделения «Сокол».

Во время обыска были получены документы, которые подтверждают преступную деятельность подозреваемых лиц в составе организованной группы. Работники УБОПа выяснили, что жена одесского предпринимателя - работник банка перевела в наличность 900 тыс. долларов, добытых преступным путем, которые были потрачены на строительство на берегу моря дома с бассейном, приобретение слитков золота.

По окончании обыска следователь в присутствии жены и понятых предложил частному предпринимателю подписать протокол обыска, после чего последний неожиданно выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже, на улицу. От полученных травм мужчина скончался. Предупредить эту ситуацию работники милиции не могли, ведь не имели права запретить владельцу дома, который не находился в статусе задержанного, свободно передвигаться по своему дому, говорится в сообщении.

Работники милиции оперативно вызвали скорую помощь и обеспечили охрану места происшествия.

В настоящее время прокуратура Одесской области и ГУБОП МВД Украины проводят служебную проверку правомерности действий работников винницкого УБОПа.