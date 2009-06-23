Евро на межбанке круто пошел вверх

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6215/7,6380, к 12:00 цены поднялись до 7,6325/7,6415. К закрытию ценовые уровни достигли верха - 7,6580/7,6680 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк объявил о продаже долларов по курсу – 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2417/0,2427, к 12:00 сузился спрэд - 0,2418/25. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2425/0,2433. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4200(+0,1000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3900/1,3902, а к 15:15 выросли до 1,3993/1,3995.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5785/10,6035, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5920/10,6175. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 10,6940/10,7125.