Украинская звезда анонсировала премьеру нового шоу в России (видео)

10:13, 22 января 2018
Общество
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25 февраля забаненная в Украине певица выступит в Петербурге, 3 марта - в Москве.

#скоро#шоудива

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Украинская певица Ани Лорак анонсировала шоу "Дива", которое она вскоре презентует в Минске, Санкт-Петербурге и Москве. Об этом звезда написала в своем Instagram.

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Отмечается, что 16 февраля украинская певица выступит с шоу "Дива" в Минске, 25 февраля - в Петербурге и 3 марта в Москве.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, работающая в России украинская певица Ани Лорак приехала в Киев для подготовки к новому шоу. 

В комментариях поклонники забаненной в Украине артистки спрашивали, будут ли включены Киев и другие украинские города в ее график выступлений. 

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Теги: #Ани Лорак в России#шоу Дива Ани Лорак#новое шоу Ани Лорак