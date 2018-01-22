Украинская звезда анонсировала премьеру нового шоу в России (видео)

#скоро#шоудива Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 21 Січ 2018 р. о 5:54 PST

Украинская певица Ани Лорак анонсировала шоу "Дива", которое она вскоре презентует в Минске, Санкт-Петербурге и Москве. Об этом звезда написала в своем Instagram.

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Отмечается, что 16 февраля украинская певица выступит с шоу "Дива" в Минске, 25 февраля - в Петербурге и 3 марта в Москве.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, работающая в России украинская певица Ани Лорак приехала в Киев для подготовки к новому шоу.

В комментариях поклонники забаненной в Украине артистки спрашивали, будут ли включены Киев и другие украинские города в ее график выступлений.