Тимошенко надеется на Китай

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется на активизацию торгово-экономического сотрудничества с Китайской народной Республикой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с представителями группы китайских компаний во главе с президентом Всекитайского комитета содействия международной торговле ВАНЬ Цзифеем.

«Сегодня Украина очень надеется на то, что ваш приезд активизирует наше сотрудничество в части инвестиций КНР в украинскую экономику», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что потенциальные возможности сотрудничества между двумя странами не реализованы и более масштабно можно сотрудничать, в частности, в топливно-энергетической сфере, в разведке и разработке недр, а также в подготовке объектов в Украине, необходимых для проведения Евро-2012.

В свою очередь, глава китайской делегации отметил, что представители китайских компаний также заинтересованы в развитии сотрудничества с Украиной в различных отраслях экономики, начиная от легкой промышленности и заканчивая строительством.

По его словам, представители китайского бизнеса имеют большой опыт строительства стадионов, накопленный при подготовке к проведению Олимпиады-2008 в Пекине.

Он подчеркнул, что в состав китайской делегации входят представители компаний, которые занимались строительством стадионов в Китае, и они хотят изучить возможность своего участия в строительстве стадионов, а также других объектов, связанных с проведением Евро-2012 в Украине.