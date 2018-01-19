Как одесситы в море купались на Крещение (фоторепортаж)

В православный праздник Крещения в Одессе, по традиции, в море окунулись сотни горожан.

Специальные пункты купания были организованы на нескольких центральных пляжах города: На Ланжероне, на пляже «Золотой берег» и в Лузановке. Крещенские купания на этих локациях происходили в ночь с 18 на 19 января, пишет odessa-life.od.ua.

Прямо на морском побережье священнослужители совершили молебен и чин Великого освящения воды. После чего пришедшие одесситы смогли с божьего благословения окунуться в море. Для комфорта «купаьщиков» город организовал необходимые условия — палатки для переодевания, спуски в воду, а полевая кухня угощала окунувшихся горячим чаем.

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За безопасностью следили сотрудники полиции, спасатели ГСЧС, медики и водолазы.

Сегодня, 19 января, крещенские купания продолжились уже на Морвокзале и на других побережьях. В этом году здесь рискнули окунуться около 300 человек.

Отметим, что температура воды сегодня зафикисрована на отметке 6 градусов. Для купавшихся здесь также были организованы женские и мужские раздевалки, специальная дорожка к морю и горячий чай.