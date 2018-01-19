В гидропарке в Житомире горожане празднуют Крещение. Как передает корреспондент УНИАН, жители города сегодня отмечают последний рождественско-новогодний праздник и погружаются в воду реки Тетерев.

Священники совершили чин великого освящения воды.

Для жителей обустроены палатки, есть горячие напитки. Также в программе праздника - концерт.

На территории гидропарка дежурят сотрудники городской спасательной службы на воде и медики. Также о публичной безопасности заботятся правоохранители.

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Кроме этого, утром в церквах Житомира святили воду и горожане набирают ее.Считается, что на Иордан вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни.

Как сообщал УНИАН, сегодня православные празднуют Крещение, или Богоявление Господне.

Крещение - это третий самый большой праздник, который завершает цикл Рождественских праздников. Церковь рассматривает Крещение Господнее как «праздник просветительства» народов, поскольку согласно ее учению, именно с Крещения Иисус начал проповедь евангельской истины.

Христианский мир отмечает праздник Крещения 19 января. Его еще называют Иорданом.