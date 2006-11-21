Акунин дарит читателям новый том приключений Эраста Фандорина

Новая книга Бориса Акунина "Нефритовые четки" появится в официальной продаже с 21 ноября 2006 года. Очередной том приключений сыщика Эраста Петровича Фандорина напечатан беспрецедентным для современного российского книгоиздания тиражом 500 тысяч экземпляров, сообщила директор издательства "Захаров" Ирина Богат интернет-сайту Newsru.com.

Дату начала продаж издательство переносило несколько раз, в том числе из-за сведений о пиратских экземплярах сочинения Акунина, появившихся у лоточных торговцев.

"Нефритовые четки" - это последняя книга о расследованиях Эраста Фандорина в XIX столетии. В нее включены три повести и семь рассказов. В следующей книге Фандорин будет действовать уже в XX веке.

Лента.ру