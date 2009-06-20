В Житомире пятый день бастуют водители троллейбусов и трамваев.

Как передает корреспондент УНИАН, забастовка началась в областном центре 16 июня – в тот день на улицы города не вышел весь электротранспорт.

По информации дирекции Житомирского трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ), около тысячи забастовщиков не намерены начинать работу в ближайшее время, поскольку не выполнено их основное требование - выплатить задолженную им за четыре месяца зарплату.

В Житомирском городском совете объяснили, что государство неполностью и несвоевременно возмещает предприятию субвенцию по перевозке льготников, которых в Житомире насчитывается 34 категории.

“Проблему окончательно решат, когда в Украине вместо этих льгот внедрят адресную денежную помощь, как это сделали в России, Беларуси и других странах”, - заявил на встрече с забастовщиками заместитель городского председателя Игорь ГУНДИЧ.

По его словам, городская власть продолжает искать вместе с руководством области компромиссный вариант для возобновления работы электротранспорта в Житомире.

Забастовщики также требуют кроме выплаты зарплаты возвратить предприятию 36 млн. грн. субвенции, которую государство не выплатило с 2006 года.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Житомира Вера ШЕЛУДЧЕНКО для урегулирования ситуации с ТТУ обратилась к правительству Украины с письмом, в котором содержится просьба срочно выделить средства для этого предприятия. Руководство ТТУ предложило Житомирскому горисполкому увеличить с 1 августа стоимость проезда в городском электротранспорте на 25коп. - до 1 грн., что, по их мнению, позволит существенно улучшить финансовую ситуацию на электротранспорте города.