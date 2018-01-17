"Прогноз погоды для мэрии засекретили": Климкин недоволен уборкой снега в Киеве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоволен работой коммунальных служб Киева по уборке снега.

Как отметил министр в Twitter, он не увидел на улице ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег.

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Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег, не увидел. Наверное, прогноз погоды для мэрии под грифом конфиденциальности», - написал глава МИД.

Напомним, утром 17 января движение в Киеве парализовали 9-балльные пробки, возникшие из-за снегопада.

По данным соответствующих сервисов, затруднено движение на мосту Патона, на Набережном шоссе, при въезде в сторону центра на Мост метро и Московский мост. Кроме того, в Киеве фиксируют ДТП.

Как сообщала Погода УНИАН, на Киевщине сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.