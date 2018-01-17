Киев с утра парализовали 9-балльные пробки из-за сильного снегопада (карта)

Дороги Киева с самого утра загружены. По состоянию на 10 утра пробки достигли 9 баллов. На данный момент центр города движется очень медленно. Об этом свидетельствуют данные "пробочных" сервисов.

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Так, осложнено движение на мосту Патона, на Набережном шоссе, при въезде по направлению в центр на Мост метро и на Московский мост. Кроме того, в Киеве фиксируют ДТП.

Как сообщала Погода УНИАН, на Киевщине сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.