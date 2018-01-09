С начала года в киевские больницы попали уже 12 детей с заболеванием корью

В Киевской городской детской клинической инфекционной больнице на сегодня находятся 14 детей, больных корью, 12 из них поступили в стационар с начала этого года.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«Нетрудно понять, что такой рост заболеваемости связан с тем, что во время каникул дети посещали различные праздничные массовые мероприятия, где, помимо хорошего настроения, делились друг с другом и бациллами. К сожалению, здесь врачи бессильны, это – зона ответственности родителей, которые должны следить за состоянием здоровья своего малыша и вовремя соответственно реагировать, чтобы обезопасить его и других детей», – уверена Гинзбург.

Читайте такжеВ Одессе ежедневно госпитализируют более 10 больных корьюОна напомнила о трех основных правилах, которых необходимо придерживаться при возникновении симптомов ОРВИ и других инфекционных болезней: оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

«Подавляющее большинство инфекционных заболеваний – в частности, таких как корь, ветряная оспа, краснуха – передаются воздушно-капельным путем и начинается с симптомов обычной простуды или ОРВИ: насморк, кашель, незначительное повышение температуры. Более характерные симптомы (например, сыпь) сначала могут быть вообще незаметными, однако человек уже является распространителем опасного вируса. Только врач может поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение», – отметила Гинзбург.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за вспышки кори на неделю продлены школьные каникулы.

Напомним, на 1 ноября 2017 года в Украине корью заболел 2381 человек. Как сообщили УНИАН в Минздраве, это в 70 раз больше, чем в 2016 году. В основном болеют дети, однако регистрируется много случаев заболевания среди взрослых. Двое детей в Одесской области умерли от осложнений.