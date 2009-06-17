Мировые цены на нефть минимально понизились
00:55, 17 июня 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 16 июня на ведущих нефтяных биржах понизились минимально.
Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 70,24 (0,00) долл./барр. (с поставкой в августе);
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 70,47 (-0,15) долл./барр. ( с поставкой в июле).
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