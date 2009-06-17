Мировые цены на нефть минимально понизились

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 16 июня на ведущих нефтяных биржах понизились минимально.

Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 70,24 (0,00) долл./барр. (с поставкой в августе);

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 70,47 (-0,15) долл./барр. ( с поставкой в июле).