Архиепископ: РПЦ ограничила права УПЦ МП, назвав это "независимостью"

Секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) прояснил ситуацию с "независимостью" УПЦ (МП) от РПЦ, передает Главред.

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"Все эти сообщения являются прямо противоположными тому, что произошло на самом деле. И ими только прикрывается сужение прав самоуправления церкви Московского патриархата в Украине. В Уставе РПЦ действительно была выделена отдельную главу для описания прав УПЦ МП. Однако если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что во всех случаях Русская церковь оставила за собой последнее слово - она одобряет выбор руководителя УПЦ МП, ее Устав, высшие органы РПЦ имеют право выдавать решения, обязательные для исполнения и в УПЦ МП. Поэтому на самом деле произошло сужение прав под громкими лозунгами их якобы расширения", - сказал архиепископ.

Как сообщал УНИАН, ранее патриарх УПЦ КП Филарет заявил о готовности встретиться с главой РПЦ, но при этом он подчеркнул, что никогда не откажется от автокефалии.