На Житомирщине мужчина погасил многолетний долг по алиментам после ареста автомобиля

Житель Пулинского района погасил почти 12 тыс. грн задолжености по алиментам после того, как сотрудники исполнительной службы наложили арест на его транспортное средство.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на главное территориальное управление юстиции в Житомирской области.

«Житель Пулинского района длительное время уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Поэтому сумма долга возросла до 11600 грн. За дело по воздействию на должника взялись государственные исполнители Пулинського районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Житомирской области. Они наложили арест на транспортное средство горе-отца, что изрядно мотивировало последнего. Очень скоро после этого должник явился в отдел государственной исполнительной службы и в полном объеме погасил задолженность», - информирует управление юстиции.

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Как сообщалось, в Украине увеличился минимальный размер алиментов на ребенка.

Кроме того, как сообщал УНИАН, сегодня, 4 января, Порошенко одобрил ужесточение ответственности за неуплату алиментов. В частности, законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.

Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания – общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет орган местного самоуправления.