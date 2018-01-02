Порошенко назвал свои любимые песни украинских исполнителей в 2017 году

Президент Петр Порошенко назвал свои любимые песни отечественных исполнителей в 2017 году. Список песен и исполнителей глава государства обнародовал в "Tвиттере".

"Украинская музыка в этом году сделала значительный шаг вперед - появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал - украинцы хотят слушать песни на родном языке", - отметил Порошенко.

По его убеждению, наиболее интересными в 2017 году были песни рок-группы Riffmaster "Тихо Прийшов, Тихо Пішов або Пісня Спеціального Значення", электронной группы ONUKA - Vsesvit, поп-рок, синти-поп группы The Hardkiss - "Журавлі", инди, поп-группы Pianoboй - "Вітчизна", этно-группы DakhaBrakha - Monakh, рок-группы «Воплі Відоплясова» - «Марш Нової Армії» и поп-певицы Тины Кароль - "Перечекати".