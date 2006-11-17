Окружающей среды все меньше, чиновников все больше
19:43, 17 ноября 2006Общество
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Кабмин назначил еще одного замминистра
Кабинет министров Украины своим постановлением дополнительно ввел должность заместителя министра охраны окружающей природной среды.
Текст соответствующего постановления Кабмина от 15 ноября т.г. 2006 г. №1603, размещен на Правительственном портале.
Другим постановлением от 15 ноября т.г. №1610 на данную должность назначен Константин ЛЮБЧЕНКО.
До этого назначения у министра охраны окружающей природной среды уже были два первых заместителя и три заместителя.
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