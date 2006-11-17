Окружающей среды все меньше, чиновников все больше

Кабинет министров Украины своим постановлением дополнительно ввел должность заместителя министра охраны окружающей природной среды.

Текст соответствующего постановления Кабмина от 15 ноября т.г. 2006 г. №1603, размещен на Правительственном портале.

Другим постановлением от 15 ноября т.г. №1610 на данную должность назначен Константин ЛЮБЧЕНКО.

До этого назначения у министра охраны окружающей природной среды уже были два первых заместителя и три заместителя.