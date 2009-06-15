У православных начинается Петров пост
08:55, 15 июня 2009Общество
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Считается нестрогим
У православных верующих сегодня начинается Петров пост.
Завершается этот пост всегда 12 июля - в день памяти святых апостолов Петра и Павла, в честь которых пост именуется Петровым, или апостольским. Цель поста заключается в подготовке к торжествам во имя двух первоверховных апостолов, которая практикуется верующими с первых веков христианства.
Дата начала поста зависит от даты празднования Пасхи, поскольку пост всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы. Поэтому продолжительность поста год от года варьируется.
Петров пост считается нестрогим. Постующимся позволяется есть рыбу во все дни, за исключением среды и пятницы.
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