В Артеке назван представитель Украины на Детском Евровидении-2009

Украину на Детском Евровидении-2009 будет представлять 11-летний Андраник АЛЕКСАНЯН из Хмельницкого. Именно он стал победителем сегодняшнего финала национального отборочного тура и получил в подарок ноутбук.

Имя победителя по результатам оценок жюри и СМС-голосования объявила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Она пообещала, что все 15 участников отборочного тура, который состоялся сегодня в Артеке, приедут на отдых в этот детский центр и в следующем году.

Еще Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что получила огромное удовольствие от сегодняшнего концерта и хороший позитивный заряд, который позволит ей работать “несколько лет без подзарядки”. Сама Ю.ТИМОШЕНКО также участвовала в голосовании, отсылая СМС–сообщения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Международном детском центре «Артек» состоялся финал национального отборочного тура детского конкурса «Евровидение-2009».

Победитель конкурса определялся путем смешанного голосования: 50% - голоса телезрителей и 50% - голосование жюри.

В состав жюри входят министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО; министр культуры и туризма Василий ВОВКУН; народный артист Украины, профессор, академик Академии искусств Украины, ректор Киевской детской академии искусств Михаил ЧЕМБЕРЖИ, народный артист Украины, композитор Александр ЗЛОТНИК; генеральный директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ, певцы Марина МОДИНА и Василий ЛАЗАРОВИЧ. Председатель жюри – президент Национальной телекомпании Украины, народный артист Украины Василий ИЛАЩУК.

В конкурсе приняли участие 15 исполнителей (согласно с порядковым номером в выступлении): группа «Каприз» «Super sona»; Ли НГУЕН «Мелодия»; Екатерина КУРИЦЫНА «Я и ты»; Марина ЛОЗИНСКАЯ «Самолет»; Даниэла «Песня Сриберной земли»; Лиза МАЛАЕВА «Летняя Самба»; Валентинка ДАНИЛЮК «Маленькая любовь»; Андраник АЛЕКСАНЯН «Три тополя, три горна»; Карина МАЗУРИК «Диско леди»; Владислав КАРАЩУК «Планета детства»; Валерия и Анастасия ГРОШКО «Интересный мир»; Екатерина ПАНЧЕНКО «Я спрошу»; Александр ЧЕРНЕНКО «Сказка»; Анна КУДРЯШОВА «Луна»; Дмитрий БОРОДИН «Звезда».

Справка УНИАН. Детский ежегодный телевизионный конкурс песни «Евровидение» проходит с 2003 года. К конкурсу допускается по одному представителю из каждой страны – члена Европейского языкового союза. В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте 10-15 лет.

Украина принимает участие в конкурсе с 2006 года. Представители Украины дважды занимали 9-е место в конкурсе, в 2008 году – 2-е. В 2009 году конкурс состоится в Украине.