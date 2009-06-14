Казацкие забавы в Батурине

В Батурине на Черниговщине проходит областной казацкий праздник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации, утром в церкви Воскресенья Господнего на Цитадели прошла поминальна литургия по жертвам Батуринской трагедии 1708 года.

Затем участники праздника возложили цветы к памятному знаку Батуринской трагедии и скульптурной группы "Гетманская слава".

Торжественным шествием колонна прошла к парку "Кочубеевский", где происходило основное действо праздника. В частности, там представлены выставки мастеров народного творчества, Черниговского областного исторического музея им. В.Тарновского "Я казачка твоя", "Черниговщина туристическая". Все желающие могли посетить детский, казацкий и официальный курени.

Также подготовлена развлекательная программа. Уже состоялось дефиле духового оркестра военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Сейчас идут выступления творческих коллективов и исполнителей областного филармонического центра фестивалей и концертных программ. Обязательным атрибутом казацкого праздника, который проводится в Батурине уже традиционно, являются казацкие забавы.