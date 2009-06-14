Корабль НАТО подобрал у берегов Сомали индийских моряков

Входящий в состав военно-морской группировки сил НАТО в Аденском заливе португальский военный корабль Corte-Real подобрал у берегов Сомали 14 индийских моряков с захваченного пиратами небольшого каботажного судна Vishvakalyan. На нем моряки должны были доставить уголь в Объединенные Арабские Эмираты, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

Моряки сообщили, что пираты удерживали их в течение 10 дней. Все это время их жестоко избивали. Пираты забрали принадлежащие морякам ценные вещи и провизию. Затем их отпустили. Моряки около суток дрейфовали на судне без еды и воды.