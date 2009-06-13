Во Львове обвалился мост

Во Львове во время ремонтных работ на мосту железобетонная конструкция упала на железнодорожный путь.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Департамента связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, сегодня около 13.00 во время проведения ремонтных работ на автомобильно-пешеходном мосту на ул. Левандовской возле железнодорожного депо «Львов» упала железобетонная конструкция длиной свыше 6 м.

Как отметил Д.ХАРЧУК, во время падения железобетонная конструкция повредила линии электропередач и упала на железнодорожный путь.

«К счастью, никто из людей не пострадал. В данное время прекращено движение поездов по станции «Львов» и проводятся срочные работы по восстановлению линий электропередач и регулирования дорожного движения в районе моста, который соединяет Львов с одним из густонаселенных микрорайонов города, – Левандовкой», - проинформировал он.

Он также сообщил, что раньше УБОП ГУ МВД Украины во Львовской области собрал материалы о разворовывании бюджетных средств. Материалы касаются фирмы, которая занимается реконструкцией данного моста, который находился длительное время в аварийном состоянии.

По словам Д.ХАРЧУКА, материалы были переданы в прокуратуру Львовской области.

Как проинформировал УНИАН заместитель начальника пресс-центра ГУ МЧС Виталий ТУРОВЦЕВ, сотрудниками МЧС принимаются меры по возобновлению движения транспортных средств в районе аварии.