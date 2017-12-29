Украинские военные провели в зоне АТО масштабные учения по стрельбе с вертолета (видео)

Время относительной тишины украинские воины в зоне АТО взялись использовать для тренировок. Там состоялись масштабные учения стрельбы с вертолета, сообщает ТСН.

Летают в зоне АТО вертолеты очень низко, порой за несколько метров от земли, более дорогами, в последний момент облетая все лесополосы и линии электропередач. Ведь угроза атаки ДРГ является высокой. "На каждой точке может быть ПЗРК, которое угрожает безопасности полета. Это может быть в любом населенном пункте", - пояснил командир экипажа Ми-8 Владимир Килер.

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В настоящее время армейская авиация не принимает участия в боях, но терять бдительности права не имеет, поэтому и тренируется. "Сделана мишень, размером в лодку, то есть диверсионное подразделение пытается высадиться на наше побережье. Полученная от наблюдателей информация, что обнаружены малоразмерные цели", - пояснил легенду учений офицер Олег Гуляк. Вертолеты еще до подхода сил береговой обороны должны задержать, поразить или уничтожить вражеский лодку. Для поражения используют 30-миллиметровые пушки.

"Большинство задач, которые выполняет армейская авиация, связанные, конечно, с транспортными задачами, с санитарными рейсами эвакуации раненых, но в любой момент летчики должны быть готовы к выполнению любых задач, в том числе с использованием бортового оружия", - пояснил командующий АТО Михаил Забродский.