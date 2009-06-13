Суркис уверен, что Ахметов исправно платит по счетам

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС убежден, что народный депутат, президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ является аккуратным и обязательным плательщиком перед подрядчиком строительства стадиона «Донбасс Арена».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.СУРКИС заявил в пятницу журналистам в Донецке, комментируя слова министра спорта Польши Мирослава ДЖЕВЕЦКОГО о якобы задолженности Р.АХМЕТОВА перед подрядчиком строительства стадиона «Донбасс Арена» в сумме 70 млн. долларов.

«Мир жестокий, глобальный, и конкуренция диктует на сегодняшний день некоторые высказывания, которые ничего не имеют общего, в том числе, с намерениями того же Рината АХМЕТОВА, который, я убежден, не может быть злостным неплательщиком относительно тех работ, которые уже проведены на стадионе», - сказал Г.СУРКИС.

Он подчеркнул, что открытие в Донецке нового стадиона 29 августа «и будет ответом господину ДЖЕВЕЦКОМУ, если он об этом говорил».

В то же время президент ФФУ выразил сомнение в том, что польский министр позволил себе такие высказывания.

«Я очень много слышал досужих размышлений различных политиков в различных странах, неоднократно слышал о заявлениях пана ДЖЕВЕЦКОГО, но всякий раз пан ДЖЕВЕЦКИЙ - министр спорта, член Сейма Польши, постоянно опровергает их, - сказал Г.СУРКИС. - Я думаю, что если сегодня говорить о том, что я верю, что он это сказал, то я отвечу вам так: пусть министр спорта опекает в своем министерстве союз PL-2012, который в полной мере должен организовать турнир (Евро-2012 – УНИАН) в своей стране, а со своими проблемами мы справимся как-нибудь без комментариев уважаемого мною господина министра».

При этом Г.СУРКИС добавил: «Если министр Польши это говорил, если он этого не говорил, я ему сочувствую: кто-то просто интерпретировал его слова на свой собственный разум».

Комментируя в целом разговоры вокруг Евро-2012, президент ФФУ отметил, что «у нас с поляками должны быть только партнерские отношения».

«Много было досужих размышлений на тему того, что Украина останется, в лучшем случае, с двумя городами (принимающими Евро-2012 – УНИАН) уже в мае, после заседания Исполкома УЕФА в Бухаресте. Но мы продолжаем эту гонку по вертикали. Мы как те хорошие альпинисты - карабкаемся все время наверх, при этом находясь все время в страховке, потому что мы должны оглядываться: а где партнеры, которые на самом деле должны нас поддерживать», - сказа Г.СУРКИС.

«Я думаю, что все, в том числе мои действия, были всегда лоббистскими по отношению к Польше. О чем сегодня свидетельствуют, собственно говоря, сами польские политики и мои коллеги в Федерации футбола», - отметил президент ФФУ.

Как сообщал УНИАН, футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) официально опроверг слова министра спорта Польши о задолженности президента клуба Р.АХМЕТОВА перед подрядчиком строительства стадиона «Донбасс Арена».

В заявлении подчеркивается, что «Шахтер» никогда не имел проблем с оплатой услуг партнеров и подрядчиков и не позволял себе задержек по каким бы то ни было финансовым обязательствам - в том числе касающимся «Донбасс Арены».

«Более того, следует отметить, что объем уже произведенных выплат по «Донбасс Арене» на сегодняшний день составляет около 99% от общей стоимости строительства элитного стадиона», - указывается в заявлении.

ФК «Шахтер» выражает надежду, что заявление М.ДЖЕВЕЦКОГО - это «недоразумение, возникшее вследствие искаженных данных, предоставленных его недобросовестными подчиненными».

«В противном случае мы вынуждены будем рассматривать слова польского министра как сознательную дезинформацию общественности, призванную очернить репутацию как ФК «Шахтер» и его президента Р.АХМЕТОВА, так и Донецка - потенциальной принимающей стороны Евро-2012», - отмечается в заявлении клуба.