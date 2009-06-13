Погода на воскресенье

Завтра на севере Украины местами ожидаются небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, днем 17-22°; в восточных, южных областях и в Крыму ночью 11-16°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области в воскресенье ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°; в Киеве ночью 8-10°, днем 18-20°.