Тимошенко пригласили на отбор Детского «Евровидения-2009»
11:14, 13 июня 2009Общество
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Представителя определят в прямом эфире
14 июня в Международном детском центре «Артек» состоится национальный отбор Детского «Евровидения-2009».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МДЦ «Артек», в прямом телеэфире Первого Национального определится представитель Украины на конскурсе.
На протяжении двух недель 15 финалистов национального отбора Детского «Евровидения-2009» готовились к финальному выступлению на берегу Черного моря в «Артеке».
В «Артек» на программу Национального отбора Детского «Евровидения» приглашена премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
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