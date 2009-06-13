Тимошенко пригласили на отбор Детского «Евровидения-2009»

14 июня в Международном детском центре «Артек» состоится национальный отбор Детского «Евровидения-2009».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МДЦ «Артек», в прямом телеэфире Первого Национального определится представитель Украины на конскурсе.

На протяжении двух недель 15 финалистов национального отбора Детского «Евровидения-2009» готовились к финальному выступлению на берегу Черного моря в «Артеке».

В «Артек» на программу Национального отбора Детского «Евровидения» приглашена премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.