Губернатор Одесской области на примере объяснил значение запуска медреформы

Президент Петр Порошенко в ходе визита в Одесскую область подписал законы №6327 о медицинской реформе и №7117 о реформе сельской медицины. Церемония подписания состоялась в ходе посещения президентом районной больницы поселка Окны Одесской области. Окнянский район по инициативе главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова внедряет пилотный проект телемедицины.

«Я дал старт медицинской реформе, - заявил Петр Порошенко. - Подписывая эти законы, я подчеркиваю важность реформ в сфере охраны здоровья. Но в то же время я сегодня направил письмо правительству с просьбой разработать комплекс мер, которые не дадут нарушить права гражданина на качественную медицинскую помощь. Мы должны быть очень внимательными при расчете тарифов, очень внимательными с бюджетными расходами, чтобы принятый закон ни в коем случае не ухудшил качество медицинских услуг для украинцев».

Пилотный проект по внедрению телемедицины в Окнянском районе стартовал в октябре 2017 года.

«Еще полгода назад в больницах Окнянского района не было нормального интернета, а теперь с помощью 3G-модулей в диагностических чемоданчиках фельдшеров данные о состоянии диагностики пациентов мгновенно передаются из сел в районный и областной центры, где высококвалифицированные специалисты определяют курс лечения, и принимают решение, необходима ли госпитализация, - сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов. – Для Одесской области, где расстояние между населенными пунктами самое большое в стране, телемедицина жизненно важна. Ведь для лечения многих заболеваний время является главным фактором».

Закон N6327 «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» был принят Верховной Радой 18 октября 2017 года.

Закон N7117 «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» был принят Верховной Радой 14 ноября 2017 года.