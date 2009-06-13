Гости Евро-2012 будут жить в общежитиях, на кораблях и по селам

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию организации размещения гостей и участников финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

Целью концепции является создание условий для временного проживания участников, гостей и болельщиков Евро-2012 через развитие инфраструктуры соответствующего качества.

Согласно концепции, для размещения участников и болельщиков в принимающих чемпионат городах планируется построить новые гостиницы, а также реконструировать и переоснастить уже существующие. Кроме того, предусматривается, что участники и гости Евро-2012 будут проживать в курортно-рекреационных заведениях, студенческих общежитиях, на речных и морских круизных судах, в заведениях сельского туризма.

Реализация концепции будет способствовать созданию сети современных заведений размещения всех видов и категорий (в первую очередь 4- и 5-звездочных гостиниц), повышению качества обслуживания в соответствии с европейскими стандартами и развитию туризма в Украине.

Создание и надлежащее использование развитой сети таких заведений будет способствовать увеличению объемов туристических услуг, привлечению дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней, положительным изменениям в структуре занятости населения.

По предварительным расчетам, 16 матчей Евро-2012, которые состоятся в Украине, могут посетить около 800 тысяч чел. Учитывая, что квота Украины на билеты чемпионата будет составлять 20% (а на финальном и полуфинальном матчах - 15%), предусматривается, что матчи смогут посетить свыше 640 тысяч иностранных болельщиков.

Кроме этого, по требованию УЕФА, Украина должна обеспечить размещение национальной футбольной команды и семи зарубежных сборных команд - участниц чемпионата, официальных лиц, VIP-гостей, спонсоров, аккредитованных профессионалов – судей, специалистов контроля допинга, журналистов и др.

В связи с этим в принимающих городах возникнет потребность в большом количестве гостиниц и других заведений, способных предоставить качественные услуги временного проживания значительному количеству участников, гостей и болельщиков.