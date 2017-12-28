Стало известно, какая новогодняя программа ждет харьковчан в парке Горького

Праздничная программа, посвященная встрече Нового года, начнется в парке Горького в 12:00 31 декабря и продлится до 4:00 1 января. Аттракционы в новогоднюю ночь будут работать до 5 утра, сообщает 057.ua.

Читайте такжеВ Харькове открывается новогодняя выставка авторской куклы и мишек ТеддиДнем развлечения ждут самых маленьких посетителей - для детей на главной сцене парка с 12:00 будут идти праздничные шоу и конкурсы. В развлекательном центре дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер- классах, школе рукоделия и посмотреть вечернее шоу мыльных пузырей.

Праздничное шоу стартует в 22:00 с конкурсной программы «Новогодняя кутерьма», после которой всех гостей ждут выступление группы «Льюис Кэрол» и дискотека с пиротехническими эффектами.

В преддверии наступления Нового года на главной сцене для взрослых и детей пройдет новогодняя сказка «Волк унес зайчат», которую подготовили аниматоры парка. После представления, за несколько минут до полуночи, на сцену выйдет Дед Мороз, и под залпы пиротехнического шоу все присутствующие встретят Новый, 2018-й, год. На центральной площади у главной елки парка пройдет массовый новогодний хоровод, после чего продолжится праздничный концерт.

По словам организаторов, изюминкой новогодней ночи станет необычное шоу барабанщиков Live Drums show. «Артисты исполнят популярные хиты. Они играют на ударных инструментах, начиная барабанами и заканчивая предметами обихода. Это будет действительно незабываемое шоу», - отметил пресс-секретарь парка Горького Андрей Кравченко.

Он сообщил, что в разных зонах парка уже установлены тематические фотозоны с новогодними инсталляциями - оленями, пингвинами и праздничными елками, начал работать домик Деда Мороза, где главный новогодний герой будет угощать всех посетителей сладостями.

Парк Горького приготовил много развлечений для детей на время новогодних каникул. Маленьких посетителей ждут конкурсы, выступления артистов, а также они смогут пообщаться с Дедом Морозом и отправить ему письмо – возле домика Деда Мороза работает новогодняя почта.