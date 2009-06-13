На метро в Днепропетровске денег нет

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ порекомендовал властям Днепропетровской области искать «внутренние ресурсы» для продолжения строительства метро в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, такие рекомендации содержит официальный ответ министра на запрос председателя Днепропетровской ОГА Виктора БОНДАРЯ.

«Закон Украины «О государственном бюджете на 2009 год» не предусматривает финансирования строительства и развития Днепропетровского метрополитена», – говорится в письме И.ВИНСКОГО.

При этом министр отмечает, что вопрос выделения бюджетных средств на эти цели может быть рассмотрен во время подготовки изменений в госбюджет на 2009 год путем перераспределения расходов в объеме 500 млн. грн., предусмотренных на строительство Донецкого метрополитена.

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен был сдан в эксплуатацию 29 декабря 1995 года. Протяженность первой линии метро составляет 7,1 км. Планом развития метро предусмотрено строительство еще трех станций в центре Днепропетровска.

С начала 2009 года на поддержку Днепропетровского метрополитена перечислено 6,314 млн. грн., из которых средства госбюджета составили 1%, или 67,6 тыс. грн.