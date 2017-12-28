На Житомирщине пограничники задержали автомобиль с контрабандой консервов и детского питания

Вчера на Житомирщине пограничники задержали автомобиль, незаконно перевозивший продукты питания.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, контрабанду задержали вчера на украинско-белорусской границе в пункте пропуска «Выступовичи». Ее обнаружили пограничники отдела «Овруч» совместно с сотрудниками Житомирской таможни.

Так, в пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль «ВАЗ», где правоохранители нашли рыбные консервы, молочные продукты и детское питание. Их незаконно пытался переместить через границу гражданин Украины, разместив все в багажном отделении и в салоне автомобиля.

Сейчас эту контрабанду таможенники изъяли. Общий вес и стоимость продуктов устанавливается.