Forbes назвал самые доходные рабочие профессии в США

Профессия лифтера-механика названа самой доходной среди рабочих профессий в США по версии журнала Forbes.

Заработок такого специалиста сопоставим с окладом менеджеров Уолл-стрит - самые высококвалифицированные специалисты получают до 100 тысяч в год, а час их работы в среднем стоит 32,57 доллара. Средний заработок механиков-лифтеров составляет 67 тысяч 750 долларов.

Сравниться с таким доходом среди "голубых воротничков" может только профессиональный аквалангист и обходчик на железнодорожном транспорте, отвечающий за безопасность. Свыше 76 тысяч в год зарабатывают бурильщики на Аляске (54370 - в среднем по стране), и электрики, работающие на электростанциях. В топ также входят машинисты поездов и многие рабочие специальности на железнодорожном транспорте, сборщик микросхем, рабочий на автомобильном конвейере.

Несмотря на высокий спрос на рабочую элиту, в среднем уровень безработицы среди рабочих профессий достиг 9% к концу 2008 года.

Средняя заработная плата в США составляет 42 тысячи 270 долларов в год.

РИА "Новости"