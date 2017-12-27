Во Львове правоохранители провели рейд на елочном рынке (видео)
20:53, 27 декабря 2017
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Проверяли документы на деревья и наличие чипов.
Во Львове правоохранители провели рейд по елочныму рынку
Во Львове правоохранители провели рейд по елочному рынку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Проверяли документы на деревья и наличие чипов. Продавцы, которые чувствовали грешок убегали просто с товаром, других ловили на обмане и составляли протоколы. Несколько елок даже конфисковали.
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