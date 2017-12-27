Во Львове правоохранители провели рейд на елочном рынке (видео)

Во Львове правоохранители провели рейд по елочному рынку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеДорогие и модные: как знаменитые дизайнеры елки украшали (фото)

Проверяли документы на деревья и наличие чипов. Продавцы, которые чувствовали грешок убегали просто с товаром, других ловили на обмане и составляли протоколы. Несколько елок даже конфисковали.