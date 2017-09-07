Порошенко присвоил звание Героя Украины разведчику Шаповалу, которого взорвали в авто
Президент сообщил, что Шаповал предупреждал об опасности на конкретных направлениях для конкретных подразделений и делал "очень много полезных дел для защиты Украины".
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины сотруднику Главного управления разведки Минобороны полковнику Максиму Шаповалу, который погиб в результате теракта в Киеве.
Об этом сам Порошенко сообщил во время выступления в ВР.
«О том, что сделал для Украины генерал-майор Максим Шаповал, командир спецрезерва Главного управления разведки, к сожалению, рассказывать можно будет еще нескоро. Могу только сказать о его непосредственное участие в планировании разведывательных рейдов в глубокий тыл противника. Там он документировал доказательства присутствия российских войск. Оттуда предупреждал об опасности на конкретных направлениях для конкретных подразделений и делал очень много полезных дел для защиты Украины. Подписал сегодня указ о присвоении Максиму Шаповалу звания Героя Украины.
В ответ депутаты поднялись с мест и в зале Рады зазвучали аплодисменты.
«И я сразу же после выступления в Верховной Раде поеду в Главное управление разведки для того, чтобы объявить о присвоении спецрезерва Главного управления разведки имени Максима Шаповала», - добавил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, утром 27 июня в Киеве на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель.
В пресс-службе Министества обороны сообщили, что в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Шаповал.
В МВД произошедшее квалифицировано как теракт.
Заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Шаповал был командиром первой группы спецназа, который освобождал Донецкий аэропорт в 2014 году.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, этот террористический акт был осуществлен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника СБУ Александра Хараберюша в марте 2017 года в Мариуполе.