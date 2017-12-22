Британское посольство поздравило украинцев на "языке" эмоджи

13:15, 22 декабря 2017
Общество
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В поздравлении сравниваются традиции празднования Рождества в Великобритании и в Украине.

Посольство Великобритании поздравило украинцев смайликами эмоджи / кадр видео British Embassy

Посольство Великобритании поздравило украинцев с наступающими праздниками используя "язык" эмоджи.

Видеопоздравление опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

"В этом году мы решили посвятить наше видео традициям празднования Рождества в Великобритании и Украине. Чтобы ярче раскрыть тему, мы использовали ныне популярный "язык" эмоджи", - говорится в сообщении.

Также представители посольства предлагают угадать, чем является традиционное рождественское блюдо "свиньи в одеялах" (pigs in blankets) и получить за это подарок.

Как сообщал УНИАН, одиозный украинофоб Охлобыстин отметился странным новогодним "поздравлением" для украинцев. Актер опубликовал фото с ледовой скульптурой "Крым наш" и подписал его "С новым годом Украина!".

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Теги: #поздравление#Рождество#Украина и Великобритания