Британское посольство поздравило украинцев на "языке" эмоджи

Посольство Великобритании поздравило украинцев с наступающими праздниками используя "язык" эмоджи.

Видеопоздравление опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

"В этом году мы решили посвятить наше видео традициям празднования Рождества в Великобритании и Украине. Чтобы ярче раскрыть тему, мы использовали ныне популярный "язык" эмоджи", - говорится в сообщении.

Также представители посольства предлагают угадать, чем является традиционное рождественское блюдо "свиньи в одеялах" (pigs in blankets) и получить за это подарок.

Как сообщал УНИАН, одиозный украинофоб Охлобыстин отметился странным новогодним "поздравлением" для украинцев. Актер опубликовал фото с ледовой скульптурой "Крым наш" и подписал его "С новым годом Украина!".