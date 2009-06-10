Совет НБУ опубликовал свой прогноз инфляции в Украине

Инфляция в Украине по итогам 2009 года составит 12-13,5%. Такой консенсус-прогноз Совета Национального банка Украины (НБУ) и соответствующего департамента НБУ озвучил глава Совета Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что прогноз сделан без учета возможного повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.