Житомирский облсовет принял программу соцподдержки участников АТО и переселенцев на 2018 год

Житомирский облсовет принял областную программу социальной поддержки участников АТО и переселенцев на 2018 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало сегодня большинство депутатов областного совета.

Речь идет о "Программе социальной поддержки участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции, внутренне перемещенных лиц с временно оккупированной территории, районов проведения антитеррористической операции на территорию Житомирской области".

Программой предусматривается обследование, лечение и медицинская реабилитация участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников АТО, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также она предусматривает предоставление участникам АТО денежной помощи для лечения за пределами области, в том числе - и за рубежом.

Согласно этому документу, переселенцам будут предоставлять денежную помощь как таким, что попали в тяжелые жизненные обстоятельства и обеспечивать помещениями для временного проживания.

В программе определен порядок оказания помощи участникам АТО и переселенцам, а также указан перечень необходимых документов, которые они должны представлять. Сколько именно средств направят из бюджетов различных уровней на реализацию этого документа, в программе не указывается, сообщается лишь, что она будет финансироваться в пределах финансовых возможностей.

С начала антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях общее количество граждан, которые переселились на территорию Житомирской области с временно оккупированной территории и из районов проведения АТО, по состоянию на 27 ноября этого года, составляет 7 тыс.300 человек.

"Большинство внутренне перемещенных лиц, прибывших на территорию области, не получают пенсий или получают их в размерах, не превышающих прожиточного минимума для трудоспособных лиц, трудоспособные граждане до момента трудоустройства не имеют материальной поддержки", - сказано в программе.