Одесский облсовет признал бойцов добровольческих батальонов участниками АТО

Одесский областной совет признал бойцов добровольческих формирований участниками антитеррористической операции на востоке Украины.

Читайте такжеПолторак: На добровольцев можно уверенно рассчитывать на самых сложных участках фронтаКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании сессии.

Согласно решению, официально признаны воинами АТО жители Одесской области, которые находились (находятся) в составе добровольческих формирований, которые образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, но в дальнейшем не вошли в состав ВС Украины, МВД Украины, Национальной гвардии Украины и других, образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, воинами добровольцами антитеррористической операции, которые принимали участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке страны.

Против выступил один из депутатов, заявив, что в числе добровольцев «есть мародеры и скрывающиеся от банковских долгов», но большинство начало свистеть в зале и поддержало вышеназванную инициативу.

Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский заявил, что специальная комиссия, в которую войдут, в том числе, сотрудники СБУ, будет тщательно проверять каждого участника добровольческого формирования. После проверки добробатовцы смогут получать все предусмотренные льготы.