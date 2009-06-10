Взрыв на Сумщине: 1 погибший и 4 раненых

В городе Лебедин Сумской области в результате взрыва предмета неустановленного происхождения один человек погиб и четыре, в том числе ребенок, получили ранения.

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, 9 июня в 9 часов утра в хирургическое отделение Лебединской центральной районной больницы на карете «скорой помощи» с проникающими ранениями брюшной полости, ранениями рук и ног были доставлены 55-летний местный житель и маленький мальчик. Как выяснилось, такие травмы пострадавшие получили в результате взрыва, который произошел на их подворье.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что около 8 часов утра мужчина вышел из дома на двор, где у ворот увидел сумку с вещами. Не понимая, как она очутилась в этом дворе, он позвал свою семью. Посмотреть на находку вышли жена, две дочери и 5-летний внук. Семейным советом решили, что кто-то из соседей решил их сглазить. Чтобы убрать ненужную вещь, хозяин взял грабли. Как только грабли коснулись сумки, грянул взрыв, в результате которого больше всего пострадали хозяин дома и ребенок. Все остальные члены семьи получили незначительные ранения.

Мужчину спасти не удалось. Мальчика прооперировали. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас милиция отрабатывает разные версии происшедшего и принимает меры для установления лиц, причастных к совершению этого преступления.