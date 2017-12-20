Письмо из прошлого: в киевской школе вскрыли капсулу времени и отправили послание в будущее (видео)

В одном из киевских лицеев из стены достали капсулу времени. 50 лет назад туда положили письма первоклассники со своими мечтами - о космических путешествиях, светлом будущем и о жизни без войны. Современные же ученики решили продолжить традицию и снова замуровали капсулу, уже со своим посланием, - говорится в сюжете.

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Старшеклассники собрали посылку в будущее: фотография их 10-а, списки класса и флешка - на ней музыкальное послание одного из учеников школы.

Рядом с их фамилиями в послании - их мечты, кто кем хочет быть.

Для таких писем в будущее в их школе есть специальное место - 50 лет назад первоклассники замуровали здесь послание потомкам. Табличку, которая рассказывала, что капсула находится именно здесь, декоммунизировали, однако само послание все-таки решили достать.

Сейчас тогдашние первоклассники не помнят ни слова из послания, лишь самих себя в тот день - по старым фотографиям. Правда, тогда какое-то письмо в капсуле не имело никакого значения, потому что 50 лет слишком долгий срок для семилетних. Сейчас же привет из прошлого приветствовали аплодисментами.