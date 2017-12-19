Прокуратура Одесской области отсудила часть пляжа у "Ибицы" – теперь он станет общественным

Прокуратура Одесской области в интересах муниципалитета выиграла судебное разбирательство против одного из юридических лиц, работающих под брендом «пляж «Ибица». Вторая инстанция хозяйственного суда постановила разорвать договор аренды берегозащитного сооружения в виде искусственного пляжа в Аркадии, заключенного Управлением инженерной защиты и развития побережья с ЧП «Каролайн».

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Основанием к расторжению арендного соглашения стали грубые нарушения положений договора и игнорирование частным предприятием предписаний должностных лиц управления Одесского горсовета.

В частности, часть пляжа «Ибица», находившаяся в аренде у ЧП «Каролайн», была огорожен сетчатым забором, что препятствовало свободному доступу граждан к морю. Также, вопреки пункту 4.1.10 (запрет какого-либо строительства) был сооружен деревянный настил на всей территории пляжа с металлическими конструкциями под бассейн, а также размещен объект с признаками капитального строения. Данные нарушения были дважды установлены согласно актам обследования пляжа 10.02.2017 и 09.06.2017. Однако нарушения арендатором не были устранены, что подтверждается протоколом осмотра пляжа судебной коллегией от 12.12.2017 года, подкрепленным видеофиксацией процессуального действия.

В Одесской мэрии на освобожденном от нерадивого арендатора участке планируют сделать общественный пляж. По задумке чиновников, он будет свободный от назойливых коммерческих услуг.

Напомним, что остальная часть пляжа «Ибица» находится в аренде у другого юридического лица – ООО «Тринита», которое в 2016-м году платило в казну города всего лишь 14 гривен в месяц за 1 кв. м пляжа.